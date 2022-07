Conselho de Segurança - A herança de José Eduardo dos Santos

Num episódio gravado com antecedência - por causa das férias -, Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto abordam as consequências da morte do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos.



Quatro anos depois de ter saído do poder, houve mudanças de facto na governação de Angola? Descubra a resposta neste episódio.

