Conselho de Segurança - A crise política em Espanha e o conflito na região Nagorno-Karabakh

A aprovação do novo governo espanhol parece ainda distante. Esta semana, Feijóo sujeitou-se aos votos no congresso, mas deve falhar a votação definitiva desta sexta-feira.



A par desta indefinição política, o podcast de política internacional da SÁBADO analisa ainda o conflito no enclave Nagorno-Karabakh, parte do território do Azerbaijão, mas com população maioritariamente arménia.

A carregar o podcast ...