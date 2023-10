Conselho de Segurança - As eleições na Eslováquia e a reunião dos MNE europeus em Kiev

No podcast de Política Internacional desta semana da SÁBADO, Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto analisam a vitória do populista Robert Fico nas legislativas da Eslováquia e o impacto que esse resultado pode ter no apoio à Ucrânia.



A inédita reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia fora das fronteiras da União - em Kiev - vai também merecer a análise dos membros permanentes do Conselho de Segruança.

