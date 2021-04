Preparem o pacote

Apesar de tudo é a democracia a funcionar: empurrados pela onda de choque e perplexidade que se seguiu à decisão instrutória da Operação Marquês, os partidos lá voltaram (alguns deles com relutância mal disfarçada) a entrar na discussão sobre a eficácia com que o sistema judicial trata casos de grande corrupção. Ficou óbvio que, face ao sentido de urgência da opinião pública, era preciso dar alguma resposta. Não pode ficar tudo na mesma.

Agora vêm os detalhes. Mudar alguma coisa para garantir que nada mude é uma velha regra das instituições políticas portuguesas no combate à corrupção. E é uma regra difícil de alterar, porque na verdade há pelo menos 15 anos que esta agenda fundamental vive distorcida pelos diretórios partidários. Ver a entrevista que João Cravinho deu esta semana à SIC é um bom exercício de memória, porque nos recorda onde tudo correu mal. Desde então não se endireitou.

Em 2006, João Cravinho apresentou um bom pacote legislativo de combate à corrupção. Partiu das avaliações do Grupo de Estados Contra a Corrupção (GRECO) do Conselho da Europa, que já então diagnosticavam o que estava por fazer; e baseou-se na experiência amarga de quem teve de lidar com o escândalo traumático da Junta Autónoma de Estradas – e de quem conhecia as máquinas dos partidos e da Administração Pública; e os vícios que as lubrificavam.