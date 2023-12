Odeio receber áudios”, conclamou ele, enquanto cortava mais uma lasca de queijo de cabra com uma cara de desagrado que tanto podia apontar ao queijo (que não era o seu preferido) quanto aos áudios (que aparentemente abominava). Eu não o conhecia da véspera, pelo que nada no tom agastado dele me chocava. Ninguém à mesa, aliás, o estranhava: o apelido dele era inflamado. Assim, como bons amigos, íamos ajudá-lo a fermentar o ódio com gotinhas de vinagre de raiva.