A pressa dos jovens

A segunda década dos anos 2000 ficará marcada na memória coletiva de muitas formas. Na minha memória? Foi nesta década que comecei a viver no fuso horário da velhice. Do nada, comecei a sentir-me impelida a deitar-me antes da meia-noite, por vezes até antes das 11h da noite – não sem um descrédito no que me acontecia, não sem uma resistência ao que me estava a acontecer, não sem dar luta no sofá; ainda assim, uma idosa aos olhos da Ângela de 2010.