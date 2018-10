O vira minhoto

Quinito, fixe bem o nome. É ele o último homem a ganhar o dérbi minhoto em Guimarães tanto pelo Vitória como pelo Braga. Só há um outro treinador assim, Fernando Caiado. É obra. Mais que feita. Quinito é grande e merece a devida vénia. Até porque, ao contrário de Caiado, o seu legado nos dois grandes do Minho é mais longo. Atentemos pois à proeza.Em 1984, na ressaca de uma derrota europeia com o Tottenham (3-0) para a Taça UEFA, no 1º Maio, o Braga de Quinito enche-se de brio e provoca o pandemónio, à custa de um penálti apitado por Vítor Correia e transformado por Zinho, aos 78 minutos.Inicia-se aí a maior seca bracarense em Guimarães, com 20 jogos seguidos sem uma alegria (só 1ª divisão), entre 13 derrotas e sete empates. Dessas 13, três pertencem ao Vitória de Quinito. Sempre ele, génio e figura. O dérbi é assim mesmo, emoção a transbordar de estatística.Quer mais? Sérgio Conceição é o único treinador a perder pelos dois clubes em épocas seguidas (2014-15 pelo Braga, 2015-16 pelo Vitória). Outra? Paulinho Cascavel é o único a assinar um hat trick atrás do outro: 1986 e 1987. Para fechar, o último golo do Vitória no dérbi de Guimarães é de Ricardo Valente, em 2015. Daí para cá, um zero XL. Aproveita o Braga para acumular três vitórias de enfiada, a última das quais um 5-0 XXL.