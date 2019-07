Mais crónicas de Pedro Marta Santos

Carros e bebés 16-07-2019 A verdadeira paixão nacional é o passo maior que a perna. Protestamos com tudo mas pouco fazemos para transformar a queixa em mudança. Temos mais olhos que barriga, numa busca compulsiva por status, afluência, reconhecimento, modernidade

Parabéns: você foi harmonizado 09-07-2019 A tecnologia está agora a ser utilizada pela República Popular para fins de "harmonização social" - com a China, os eufemismos regressam à sua mais elevada glória budista - através de algoritmos que cruzam os dados em vídeo com gigantescas bases de dados

A maldição da beleza 02-07-2019 A beleza ajudou a encerrar as mulheres em armadilhas de oiro maciço, içando-as até ao céu para melhor as emudecer. Quando a jaula era uma arma, essa arma depressa se virava contra a portadora. Mas o esforço necessário para sair do calaboiço permanece grande

Black Mirror 25-06-2019 Black Mirror é o produto de ficção metatelevisiva mais definidor do século XXI, porque responde com inteligência e acidez devastadoras às perguntas: "Se a tecnologia é uma droga, quais são os efeitos secundários? E como podemos evitar morrer de overdose?".

A reposta dos espelhos 18-06-2019 Caravaggio poderia ter inventado a Bruxa Malévola numa febre de infância, naquele segundo em que a vela de um retábulo se apaga, e sobra o negro. O negro de Caravaggio é inominável como o fim do Cosmos, escorregadio como crude, preto como as sepulturas dos arcanjos

Amar Amália 11-06-2019 Amar Amália não é amar o fado, porque Amália é muito mais do que o fado e tão grande como o amor. Amália é uma das intérpretes sobrenaturais da espécie humana, vox divina, como Farinelli, Caruso, Callas, Sinatra ou Ella Fitzgerald

O cunnilingus de Ophélie 04-06-2019 Acredito que o sexo de Ophélie seja lindíssimo, mas 13 minutos não é deixá-la gozar, é gozar com o espectador. Por agora, o delito de Kechiche é não perceber que, no cinema, a única verdade é a mentira

O último miau da Europa 28-05-2019 A política nacionalista e populista europeia é um saco de gatos. Estas chitas, hienas e onças-pardas da estupidez pseudo-patriótica são como os orcs de O Senhor dos Anéis: entendem-se quanto à obediência cega e à necessidade de destruição, mas não estão de acordo em mais nada

Berardo ou consequência 21-05-2019 Alvin Sargent, antigo camionista e ex-marine, seria incapaz de ficcionar sobre figuras como o comendador Joe Berardo. Para começar, nunca atribuiria uma comenda a tão sombria persona

Uma loucura nocturna 14-05-2019 Após centenas de estudos credíveis, confirma-se que a síndrome Marcelo não podia ser mais doentia: dormir menos de seis horas por noite é prejudicial à saúde, ponto. Mas a guerra contra o sono está a ser vencida pelos fanáticos da produtividade

Ricos de todo o mundo, uni-vos 07-05-2019 Uma pequena parte dos super-ricos preocupa-se com o futuro da humanidade. Mas a maioria oligárquica dos multimilionários angustia-se, de forma compreensível mas ingénua, com a sua particular sobrevivência

A monstruosa perfeição 30-04-2019 A perfeição é fascista. Os raros intérpretes que a alcançam - Nijinski, Nureyev, Nadia Comaneci, Katarina Witt - são escravos da solidão e prisioneiros do seu cérebro, porque a exigência da arte que os escolheu não deixa espaço aos outros - não deixa, ironicamente, espaço à vida

Carole Lombard: o excesso feito transcendência 23-04-2019 Carole Lombard era uma espiral energética, um dínamo, prodígio alto e esguio de língua ágil, sem contemplações. No seu pessoalíssimo mas imprescindível Dicionário Biográfico do Cinema, David Thomson disse que ela se estava a cagar, e que era conhecida por mostrá-lo

As cores que nos desfazem 16-04-2019 Esquecemo-nos que nada há de mais volátil ou fictício que as cores. Precisamos de referências como as crianças necessitam de embalo, mas elas traem-nos. É discutível que as cores tenham uma existência real objectiva: são subprodutos da luz

O trono da ficção 09-04-2019 A Guerra dos Tronos é um espelho da diluição ética de hoje e um aviso face às incertezas de amanhã. Quando já não sabemos os terrenos que pisamos, à mercê de líderes que nos vendem o Outro como a encarnação de todos os males, o futuro tornou-se mais incerto do que nunca