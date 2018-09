As mãos de Miller

As mãos de arthur Miller (1915-2005) eram tão grandes e longas como a sua arte. A arte envelheceu mais devagar, mas as mãos lançaram-se ao trabalho durante a Grande Depressão, distribuindo pães em Brooklyn, para onde a família se mudara. O pai, judeu polaco, que fizera fortuna após chegar criança a Ellis Island com duas mãos atrás das costas, comeu o pão que o Diabo amassou depois do crash de 1929, e Arthur começou a escrever. Tentou o romance, mas o instinto era imediato, sem rarefacções, a clamar suor humano.A primeira peça para a Broadway foi um desastre. Arthur coçou longamente a cabeça com aqueles dedos de Sísifo e tentou de novo: "Se falhar outra vez, será a última que tento". All My Sons (1947, há uma obscura adaptação para cinema em que só Edward G. Robinson se safa) foi um êxito, deu-lhe o primeiro Tony e abriu caminho a uma das obras-primas, Morte de Um Caixeiro Viajante, 1949, esse terrível estalo na cara, cujo primeiro acto escreveu numa noite no barraco que construíra sozinho no quintal. O par de peças univitelinas resume o talento de Miller: puxar a tragédia das profundezas, manter os contornos míticos nas heras venenosas do subtexto, duplicar a lição de Ibsen (a personagem é o drama), olhar para o sonho americano, saído do pós-guerra e parido pelos baby boomers, como quem olha para uma farsa e jamais recusar a ascese autobiográfica. As mãos, ora severas, ora distantes do papá Isidore Miller (é a tragédia de novo, via Sófocles) estão presentes no conflito que serve de eixo a todas as suas obras importantes, bem como a impossível reconciliação geracional.Arthur passa boa parte dos anos 50 no regaço de Marilyn Monroe, tentando dar a mão a criatura tão frágil. Não consegue (Marilyn morrerá de overdose em Agosto de 1962) e, a seguir a The Crucible (1953, com o maccarthismo, que o tentou apanhar, em julgamento na caça às bruxas de Salém) e ao guião para The Misfits de John Huston, requiem de três mortos-vivos (Marilyn, Clark Gable e Montgomery Clift), perde o pulso à geração de 60, eclipsando-se. Escreverá sempre, numa tocante tentativa de renascimento que Arthur Miller: Writer, o documentário dirigido o ano passado pela filha, a actriz e realizadora Rebecca Miller, capta como um intimíssimo palimpsesto, não ocultando a referência ao filho com síndrome de Down que o dramaturgo colheu nos braços por um momento, antes de o entregar a um sanatório para o resto da vida. Mas de 1947 a 1953, Arthur Miller fez tudo com mão de mestre.Reler Conquistadores, de Roger Crowley, (Presença) é uma vacina de realismo, sem patriotices, em veias tão debilitadas pelo recente complexo de culpa das Descobertas. Se bem que sejamos descendentes dos que ficaram, é extraordinário revisitar a louca epopeia dos que partiram, entre 1488 e 1516, de um arrabalde em Belém até ao controlo de toda a costa do Malabar, por estilo vívido e detalhes dignos de um grande narrador cinematográfico, do génio estratégico e sanguinário de Afonso de Albuquerque à passagem épica da defesa do cerco de Cochim por Duarte Pacheco Pe- reira, a nossa batalha das Termópilas. Notável.Dir-se-á que o PCP, na sua granítica persistência em defender regimes antidemocráticos (da imortal Coreia do Norte à incrível violência autocrática da Venezuela de Maduro), está apenas a lutar pela sobrevivência. Mas o PCP não pára de mudar, apenas mantendo o ódio às democracias liberais: de farol do internacionalismo passou a soberanista feroz; e o inenarrável voto contra o relatório Sargentini, opondo-se às sanções europeias à Hungria de Orbán, defende um regime e um partido nos antípodas da matriz comunista. Com 6,9% nas sondagens e umas autárquicas catastróficas, o PC continua preso no seu labirinto.