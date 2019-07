Será a beleza a mais cruel das clausuras? Há algum tempo, reencontrei uma amiga. Aos 40, está mais bonita do que nunca, mas continua a passear a beleza como se essa fosse a sua única característica distintiva. É uma mulher inteligente, divertida, de grande mérito profissional. Porém, há uma vertigem, um autodeslumbramento, uma húbris que ela julga cegar os outros e a ofusca apenas a ela. Vive presa à insustentável leveza dos seus genes, como se a aparência fosse um direito divino e admirá-la, privilégio concedido aos terráqueos que partilham esse espaço. Na verdade, não chegamos a pisar o mesmo solo: ela levita numa perpétua passerelle; nós, os outros, limitamo-nos a assistir, dois palmos abaixo.Não há nada mais terrível do que viver dependente daquilo que sempre se teve. Como se tudo o resto, as dores de crescimento, a aprendizagem, as descobertas, as crises que nos reciclam, a criatividade, tudo o que fizemos para melhorar o raciocínio e - porque não - a aparência (uma dieta, um corte de cabelo, a roupa que julgamos apaixonar-se pela nossa pele) fossem apenas mudanças ténues, pormenores de discutível livre arbítrio no esplendor tirânico da perfeição.Conhecemos demasiado bem o valor da estética, ontem e hoje, sobretudo num quadro histórico patriarcal que tem, pelo menos, cinco mil anos. A beleza ajudou a encerrar as mulheres em armadilhas de oiro maciço, içando-as até ao céu para melhor as emudecer. Quando a jaula era uma arma, essa arma depressa se virava contra a portadora. Mas o esforço necessário para sair do calaboiço permanece grande. Desde muito pequenas, as mulheres muito belas recebem códigos, fluxos, sinais de que pouco será necessário acrescentar a essa beleza. Talvez não pareça - é um paradoxo -, mas vulgarizar a beleza requer enorme maturidade emocional.É preciso interiorizar o exterior de sempre como um detalhe de circunstância. Muitas mulheres, embora espertíssimas, ainda não o conseguem fazer. A minha amiga é uma delas: ser bonita é o seu prémio máximo quando está bem-disposta, e o seu único consolo quando não o está. É a sua imutável assinatura, o seu brand, uma raison d'être. Jamais assimilou que nada há de menos estético do que dar importância à beleza. Ser geneticamente bela - ou belo - não passa de uma lotaria do Cosmos sem qualquer significado ético. Há nesse jogo uma injustiça tão grande como a juventude: um dia, mais cedo do que tarde, terminará. A beleza é, pois, uma fantasia, um equívoco. E até desaparecer, haverá maldição maior do que mantermo-nos iguais a como nascemos?Luís Montenegro, estratega de génio e candidato ao leme desse antigo paquete triunfal hoje à deriva chamado PSD, vai para França aprender a ser ainda melhor líder, integrando um programa de gestão mesmo muito avançada de executivos, promovido pelo Instituto Europeu para Administração de Empresas, em Fontainebleau. Além de o local ser historicamente adequado a golpes palacianos, trata-se de uma paixão pela aprendizagem que deveria ser seguida por outros quadros políticos, parlamentares ou mesmo por ex-governadores do Banco de Portugal. Se Constâncio chegou a vice-presidente do BCE e ao pelouro da regulação sem alguma vez regular fosse o que fosse, com umas aulas em Versalhes ou na Bastilha teria depressa alcançado o posto de director-geral do FMI. Sobram-nos gestores. Faltam-lhes é mais acções de formação.Mais uma série, agora a melhor do primeiro semestre de 2019: Years and Years, produzida pela BBC (vi em casa de amigos com tanta desfaçatez anglófila que o seu cão se chama Cromwell), é um relato de gelar o sangue sobre as próximas duas décadas na vida de uma família da classe média de Manchester, arrancando durante o segundo mandato presidencial de Donald Trump, que lança uma bomba atómica numa ilha chinesa a três dias de sair da Casa Branca. Escrita pelo galês Russell T. Davies (A Very English Scandal), tem uma adolescente decidida a tornar-se "transumana", prescindindo da existência física para viver na nuvem como espectro digital, e uma populista, interpretada por Emma Thompson, por quem ninguém dá nada até a crise rebentar. A personagem mais lúcida é a avó de 90 anos.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico.