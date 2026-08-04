Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
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04 de agosto de 2026 às 23:00

O gabinete assaltado na Assembleia da República

Há várias coisas que tenho a certeza, a primeira das quais é que é impossível fazer um roubo orientado de documentos sem deixar rastro e não é por não haver câmaras de vigilância que esse rastro não existe.

Como se sabe fui muitos anos deputado na Assembleia da República e com funções na liderança do Grupo Parlamentar, que me permitiam ter um gabinete com muito melhores condições que a maioria dos deputados. Os gabinetes ficavam normalmente fechados, apenas com acesso ao pessoal da limpeza a horas mais ou menos determinadas. Nunca ouvi falar de qualquer roubo comum, mas admito que possa ter havido, mas nunca uma operação de assalto com motivação política, um assalto à dimensão de um nosso Watergate.

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