É normal para um Governo carenciado mostrar aos eleitores que não gasta dinheiro público inutilmente ou sem controlo. E o Governo português é pobre. Ou remediado, como se dizia no tempo dos meus queridos pais.

Sobre as nossas poupanças

Se fosse preciso provar o estatuto financeiro do Estado, citavam-se as declarações do Executivo, ao explicar que não pode contar e integrar todos os anos de serviço pe(r)didos pelos professores, porque teria de fazer então o mesmo para toda a função pública. E não tem meios para isso.