Reabre-te, Sésamo

Entrámos em maio, mas duro maio. Teremos vários ensaios para a “reabertura” das nossas vidas. Mas convém que esse regresso não faça as mesmas vidas andar para trás, como se costuma dizer

05-04-2020

Muitos não esperariam que, depois de expulso do seu “califado territorial” na ex-Síria e no Iraque, o Daesh viesse a reconstituir-se em Moçambique, com Pemba, Mocimboa, Quissanga e Palma a fazerem o papel de Mossul, Raqqa, Dabiq, Idlib e Alepo. Que monstro é este?