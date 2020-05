ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de maio de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 13 de maio de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

À tona da água", literalmente, se olharmos para a situação nos mares do Sul da China, com presença semanal, pouco amistosa, de "grupos de missão" (task forces, ou Tèzhong bùduì) navais dos dois países.Literalmente, ainda, se olharmos para as declarações frequentes de militares, geralmente na reserva, ou generais de bancada, prevendo quase o dia e o ano de uma guerra. Convencional, primeiro, nuclear, depois.Literalmente, se observarmos muitos vídeos de entusiastas ou propagandistas, reclamando a superioridade de um ou outro tipo de equipamento ou arma, de aviões invisíveis a porta-aviões extremamente vistosos.