Quem paga os partidos?

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa

Guerra na Síria

Silvio Berlusconi

Cardeal Cerejeira

O regime português, medroso face à "democracia directa", dá aos partidos políticos uma espécie de monopólio na formação das fatias essenciais do poder: o legislativo e o executivo.Embora os independentes possam candidatar-se ao parlamento, só são aceites como membros de listas partidárias, ao contrário do que acontece nas relativamente inofensivas autárquicas e presidenciais.Os partidos são também híbridos. Uma espécie de Estado e não-Estado: Estado depois de conquistarem a maioria, não-Estado quando fora da AR. Se os partidos pudessem chegar ao público sem a mediação de campanhas, e se estas fossem gratuitas, o problema do financiamento não se punha.Mas a vida partidária reconduz-se às cruas realidades de tesouraria: o desinteressado trabalho militante já não basta.Quem deve pagar a conta?Uma contribuição exclusiva do Estado equivaleria a um novo imposto ponderoso, provavelmente intolerável. A vantagem, claro, seria a da transparência (o doador era conhecido) e a da igualdade de oportunidades (cada partido receberia em função da sua representação).Um financiamento apenas de privados (estranhos ao partido) poderia aliviar o homem da rua, desde que não se alargasse a empresas com capital público, administração indirecta do Estado, autarquias ou governos regionais. O risco maior seria o da tomada dos partidos por interesses corporativos ocultos, e em última instância por capitalistas de origem delituosa. Só se combate isto com total publicidade dos financiamentos, e com investigação minuciosa sobre a licitude dos financiadores.O financiamento exclusivo de militantes e simpatizantes tornar-se -ia o ideal, desde que se pudesse demonstrar com rigor.Já um modelo como o que se preparava, aliando a não-transparência ao aumento do financiamento público e privado (por isenções fiscais ou por ausência de limites), ainda por cima cobrindo todas as actividades "não -políticas", parece uma via desastrosa.É ela que criará as legiões "demagógicas" de cada vez mais, que tanto angustiam os deputados eleitos por cada vez menos.Tal regime misto desbragado só pode ser contrariado pela identificação exacta de doadores (sobretudo não tendo Portugal uma lei de lobbying), pela criação de tectos de doação, que contrariem a transformação dos partidos em empregos, e pela instituição de uma autoridade fiscalizadora especializada.Os partidos parlamentares tentam sobreviver ao veto presidencial com alguns remendos, e um arremedo de discussão.Caricato ou sintomático é que, antes da intervenção de Marcelo, tudo se tenha passado em pequeno comité.Afinal, até a "esquerda" acredita no segredo de Estado.Pelo menos até ser apanhada em flagrante.P.S.– Não foi, certamente, por se tratar do único ser humano inocente de assédio sexual. Houve antes um raio de justiça na Academia, e o universo delirante de Guillermo del Toro, que começa em Cronos e continua na trilogia The Strain, foi felizmente premiado por Hollywood. História de espionagem surrealista ou fábula exemplar, homenagem ao A Criatura da Lagoa Negra, de Jack Arnold, ou revisão paranóica da Guerra Fria, que interessa? A Forma da Água é um grande filme, a partir do momento zero. As imagens são diferentes; os planos, inesperados; as referências, constantes; o ambiente, único; as interpretações, impressionantes; e mesmo o assassínio da língua russa pode fazer sentido.P.S.2 – Mais do que a política externa, o novo governo alemão vai ter de se entender com a indústria automóvel. O possível boicote aos carros a gasóleo, a partir de 2019-2020, põe em perigo uma indústria de 800 mil trabalhadores e cerca de 500 mil milhões de euros. Os fabricantes precisam de mostrar ao público das grandes cidades que não há fraude nos dispositivos antipoluição, e que a que existiu será compensada exemplarmente. Senão é a ruína, dado que não se vê a conversão integral e rápida da frota em produtos eléctricos.A JISD, nova divisão de intelligence da NATO, analisou a "ameaça terrorista". Em 2017, e apesar de ter perdido quase todo o território do "Califado", o Daesh cometeu 4.650 actos violentos, por todo o mundo."Oficialmente" expulso de todas as cidades sírias e iraquianas, o grupo continua activo nas barbas da coligação curdo-americana, no Leste da Síria, ou em enclaves que ameaçam os "rebeldes moderados", e que curiosamente não são atacados pelas forças de Assad: o caso exemplar é o de Al Hajar al Aswad, quatro quilómetros a sul do centro de Damasco.Por outro lado, a Al-Qaeda e seus federados campeiam no Sahel: ameaça a França, mas também a novas missões operacionais das forças portuguesas.A "direita" do centro ganhou, a "esquerda" do mesmo perdeu, mas o imperador italiano é o "populismo". Realmente, há-o por toda a parte: no 5 Estrelas, na Liga que se aliou a Berlusconi, e o ultrapassou, e mesmo no "Partido do Procurador", o Livres e Iguais (quarto). É gente cansada dos "políticos" profissionais. E do "sistema".Entre os "radicais", a CasaPound, pós-fascista, andou pelos 300 mil votos, ultrapassada à justa pelo pós-comunismo do PaP. Os seguidores de Ezra Pound, um dos maiores poetas do século XX, nascido americano e acabado propagandista do Eixo, queixam-se de fuga de votos para os vencedores.Agora é preciso governo. Itália já não é tão rica que possa viver sem um.Cardeal Cerejeira, de Luís Salgado Matos, é uma visão descomprometida, original, culta e complexa da relação Estado-Igreja em Portugal. Percorrem-se ainda alguns enigmas do penúltimo cardeal-patriarca sob a Segunda República, esse Estado Novo que colocava "a moral cristã" acima da ordem política.Na música, Desidério Lázaro lança um vibrante jazz-rock em Moving, e um trio superior de Keith Jarrett é relembrado, em After the Fall (ECM).Duas séries de TV urgentes: baseada na obra de Philip K. Dick, Electric Dreams (Amazon), e a primeira temporada de A Series of Unfortunate Events (Netflix), com um soberbo papel central de Neil Patrick Harris. O Barney de How I met your Mother? Sim, esse.