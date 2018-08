Pelas emergências os conhecereis

Pedro Santana Lopes

Síria

Praia do Pego

A procissão da Virgem Peregrina, em Pontevedra, não foi protagonizada este ano por guardas civis espanhóis, mas por bombeiros voluntários de Barcelos, que escoltaram aprumadamente o andor, e foram muito aplaudidos pelo povo: "Viva Portugal", ouvi eu.Era a face lusitana dos amigos dos caminhos de Santiago, e também a cara do país irmão da Galiza, ferozmente independente mas solidário: os fogos peninsulares não respeitam fronteiras.Vir de sul para norte, depois das tragédias de Monchique, chegou a ser impressionante. Sucediam-se as pequenas e médias colunas militares, da Guarda e dos "soldados da paz": corporações de Coimbra, Amadora, Alentejo e até Trás-os-Montes. Regressavam de um inferno, entre o orgulho, o choque e o desalento.Todos temos de nos alegrar por não se terem repetido os mortos da Grécia, ou os nossos entes queridos de 2017, tragados nos vários mares de chamas. Mas nenhum governo civilizado do mundo se deve vangloriar disso: preservar a vida é um pressuposto. Uma obrigação.Faz lembrar a triste figura de uma eleita central, quando há alguns anos embandeirava em arco por se ter conseguido dotar todo o Algarve de água potável.A afirmação certa seria a de dizer: "É uma vergonha que só agora um país da UE tenha conseguido isto."Por outro lado, como muito bem repararam os que, de há muito, se preocupam com a necessidade de não transformar o Algarve num deserto, e previram esta catástrofe, a morte de todo um ecossistema é também a morte das próximas gerações. Crescerão num ambiente mais extremo e menos saudável.E é a morte social e económica dos que viviam da e na terra, na e da floresta. Os milhões pedidos em medidas de emergência são assim modestos, e não demasiados. E não podem ser boicotados por contas – mesmo técnicas – de burocrata merceeiro (que me desculpe este).Em 2013, Obama foi visitar as zonas de Nova Jérsia afectadas pelo furacão Sandy. Depois de ver a miséria, a morte e a devastação, disse uma coisa simples: "Se isto é força maior, temos de agir e ajudar já. Depois se vê quanto à legalidade."Os políticos servem para isto: para as emergências. E revelam-se ao decidir não na normalidade, mas na excepção.Faz por isso sentido que Marcelo proponha nova reflexão sobre a nossa fragilidade florestal, mesmo que haja já avulsas comichões e observatórios.A verdade é que os bombeiros voluntários não podem ser deixados a si mesmos.Portugal só tem unidades de sapadores-bombeiros, profissionais, em Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Setúbal, Vila Nova de Gaia, Faro e Funchal. Variam entre o regimento e a companhia. Os quadros orgânicos estão longe da dotação máxima.Na GNR, o GIPS (Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro) alinha sete companhias e destacamentos em 11 distritos, com 1.064 militares. Aprendeu muito, evoluiu muito, foi crucial na semana passada.São dois excelentes núcleos para criar uma estrutura permanente de combate, que se alargue aos 20 distritos.Mas precisam de meios aéreos também permanentes, e a diplomacia portuguesa tem de os contabilizar no prometido esforço da defesa nacional para a NATO, com mais 0,7% do PIB. No fundo, proteger o comando operacional da FAP, em Monsanto, ou as bases de Monte Real, Tancos e Montijo, cercadas de mata, é uma tarefa evidente de relevância militar.Tão importante como preservar as florestas restantes do Algarve, a começar por São Brás de Alportel.P.S. – Tudo indica, a começar pelas sondagens, que os britânicos estão cansados do Brexit, mesmo antes de este começar. Há o patriotismo, claro. Mas o "amor à Pátria" tem costas largas. Como dizia Samuel Johnson, pode até ser o último refúgio dos canalhas. Só a lamentável decadência da classe política local impede de reconhecer este pesadelo. A escocesa de gema e brilhante embaixadora britânica em Lisboa, Kirsty Hayes, que agora nos deixa, tentou remar contra a loucura, e explicar o caos. Mas o tempo e a maré não esperam por ninguém.Os eleitores do ainda maior partido português, o PSD, é que sabem. Mas as constantes indecisões no estilo, no conteúdo, nas relações entre grupo parlamentar e máquina permanente, na política de alianças, na criação de uma "grande ideia" alternativa, estão a deixar estragos.Estragos reparáveis, mas estragos.É evidente que há a dissidência santanista. Mas esta podia ter sido evitada com uma política mais "integradora", que conciliasse populistas e "técnicos", os vários "centros" e os restos. Sempre foi assim, nas alturas em que o PSD se reconheceu como "partido-reunião".Por outro lado, tem de reconhecer que Rio não é uma causa. É uma consequência. Veio quando e porque todos os outros falharam.Não há milagres em política internacional. E para não redundar num desastre caro, a estratégia dos EUA na Síria necessita do impossível: manter intactas as esperanças curdas de confederação no Leste e no Nordeste, consideradas "traição" por Assad; conseguir a "paz dos bravos" entre "bons turcos" e "bons curdos" em Manbij e arredores; apoiar a Turquia na protecção da sua "bolsa sanitária" no Norte, até Idlib; impedir a progressão da "aliança negativa" entre Moscovo, Ancara e Teerão; separar Erdogan do ayatollah Khamenei, e "discipliná-lo"; agregar Putin a Netanyahu, e impedir que os restos do Daesh fujam incólumes até ao distante Afeganistão, onde criariam os planos de um novo 11 de Setembro.Os fins de tarde portugueses são lendários. Sítios perfeitos para apreciar a altura em que o tempo parece parar: Sal, na praia do Pego (na foto), agora com upgrade decorativo, e o arroz de choco negro; Praia na Vila em Vilamoura (perto do insuportável Bliss), onde um bom restaurante de carne e um bonito e animado bar dancing se combinam; as esplanadas do Bica do Sapato, Casanova e Sky Bar, em Lisboa, resplandecentes; a do Bicho d’Água na Caparica; Bar do Guincho e Núcleo de Interpretação da Praia da Cresmina, ali aos pés dos mistérios de Sintra; ou, sobre o Alqueva, o hotel S. Lourenço do Barrocal, em Reguengos de Monsaraz.Só é pena que a qualidade do mar continue a deteriorar-se partout. Progresso?