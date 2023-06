No século passado, o malogrado Jorge Ferreira, então deputado do CDS, pediu-me para falarmos sobre “grupos de interesse”. O seu partido preparava um diploma sobre controlo do lobbying. E os “lóbis” são, afinal, homens.

Em português, lobby passou a ser designado como “lóbi”, neologismo para significar, em geral, um “grupo que tem como objetivo defender interesses comuns, exercendo pressão”, e, especificamente, qualquer agremiação “que frequenta as antecâmaras do parlamento para exercer influência no voto dos deputados, de acordo com o seu interesse”. As definições são do autorizadíssimo Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea, da Academia das Ciências de Lisboa.