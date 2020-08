ePaper ou encontre-o nas bancas a 29 de julho de 2020.

Apesar de vivermos acorrentados a muitas manias, vícios e tiranias, a ideia de escravatura é intolerável para a consciência universal.Não se diga que é apenas uma condenação "moderna".O movimento antiesclavagista começou há muito tempo, de Sólon em Atenas no séc. VI a.C. às breves reformas de Wang Mang, na China, terminadas no ano 23, do nosso perseguido Padre António Vieira em 1634, ao abolicionismo americano triunfante de Lincoln, dois séculos depois.