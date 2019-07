Mais crónicas de Nuno Rogeiro

Por uma judiciosa Judiciária 14-07-2019 Falámos das agruras dos polícias e guardas, e das tragédias dos soldados. Hoje convém fazer a radiografia à PJ, denunciando os planos históricos – e em curso – para a tornar menos do que aquilo que é, e muito menos do que devia ser

Ser soldado 07-07-2019 Na semana passada, falámos dos polícias e guardas transformados em vítimas. Hoje falamos do espinhoso tema de uma força militar terrestre onde há mais generais, outros oficiais e sargentos, do que soldados. O que acontece - se a tendência continuar sem soluções - a não ser a morte mesma da ideia de Exército?

E os polícias, senhor? 30-06-2019 “Este País” tem assistido, entre o revoltado e o incrédulo, a sessões contínuas de histórias de faca e alguidar, onde se expõe com desfaçatez como se deram golpes ao Estado, à sociedade e aos contribuintes. Mas há mais más notícias, que precisam de sair do silêncio. Falemos do estado de espírito na PSP e GNR

O local do crime 23-06-2019 A dar fé a muitas informações cruzadas dos últimos anos, meses, dias e horas, o poder local em Portugal parece ser um meio especialmente afetado pela corrupção. Mas será mesmo assim? E o problema é maior entre nós do que no resto da União Europeia? E quais são as suas causas e consequências? E há soluções?

Na feira dos escândalos 16-06-2019 Uma parte do Portugal oficial faz cara de mau, e ameaça com execuções e penhoras. Outra parte prega o suave milagre, e desculpa quase tudo. E perante o povo atónito ou sedado, vai desfilando a feira dos horrores: quem roubou o Estado, quem deixou furtar, quem tentou desfalcar ainda mais, e quem paga por tudo

A próxima batalha nacional 09-06-2019 Não virá aí o dilúvio político. O que nos une é mais forte do que o que nos divide. O bom senso nacional é superior à estupidez. O “pragmatismo” continuará a ser a “ideologia” central. Quem não conseguir, neste meio, trazer novas ideias práticas, nem mostrar soluções, nem ultrapassar etiquetas, perde redondamente. As palavras – sobretudo erradas – não ganham votos

Lições de um fiasco 04-06-2019 Quase tudo foi mau nas Europeias à portuguesa. A campanha, mãe da abstenção gargantuesca, não pode ser desculpabilizada. Quanto às famílias políticas, reproduziram o enredo de 2014, quando a esperança de alívio triunfou sobre a necessidade de austeridade. E houve um enorme perdedor, que tem de refletir bem sobre o que lhe sucede. Ou será tarde demais

A era do nacional- populismo 26-05-2019 O que se passa na velha Europa? Quem são estas novas forças de mudança, que parecem colocar em causa convicções e instituições longamente maioritárias? Poderão ser “alternativa”? Como chamar-lhes? O que apresentam e representam? E o que tem Portugal a ver com isto?

A arte da (nem paz nem) guerra 19-05-2019 Não continuem a tomar-nos por parvos. Mesmo os parvos podem organizar revoluções. Ou pior, revoltas. Aquelas fundamentam-se em visões. Estas podem simplesmente inspirar-se na raiva

15 coisas que mudaram o mundo 12-05-2019 Entre 2004 e 2019, o mundo mudou, os povos mudaram o mundo, o mundo mudou os povos. A vida misturou-se com a morte, a esperança com o abandono, o fim com o recomeço. Cada número deste Relatório, ao longo de 15 anos, testemunhou os factos, as causas e as consequências. Abramos os arquivos

Nem todo o trabalho liberta 05-05-2019 A eventual irresponsabilidade de sindicatos, microscópicos ou gigantescos, não pode servir de pretexto para agredir os trabalhadores. São estes que constroem lucros, empresas e pátrias, e costumam ser desprotegidos, minimizados ou simplesmente esmagados

Onde é que está o povo? 28-04-2019 Nos idos do PREC, os partidos de “direita” gritavam nas ruas, sempre que conseguiam reunir multidões: “Se isto não é povo, onde é que está o povo?” Nas eleições que chegam, e face aos vários desastres e glórias destes dias, voltam a contar-se essas espingardas. No castelo e nas oposições

Abaixo a lusotimidez 21-04-2019 Infelizmente, nem sempre as classes políticas portuguesas sabem promover a Lusitanidade como meio e fim, instrumento e trunfo. Fala-se muito, discursa-se mais, fazem-se grandes planos teóricos com notas de rodapé, mas de Trás-os-Montes a Brasília, o povo interroga-se: o que é isto?

Doze pecados da nossa democracia 14-04-2019 A questão da familiocracia (que já chegou desgraçadamente à Wikipédia, e é motivo de troça pública internacional) pode levar a uma inquirição sobre outras doenças do sistema político português. Identifiquei pelo menos 12, se bem que isto não seja uma ciência exata

Nepotismos e outros vícios 08-04-2019 Não se pode desculpar o nepotismo dizendo que não foi por mal. Não se pode desculpar o nepotismo dizendo que outros fazem o mesmo, ou o consentem. Não se pode desculpar o nepotismo observando que há coisas piores. Não se pode desculpar a contratação de familiares elogiando-os