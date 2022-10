A escalada ou a queda

Tudo o que se tem passado na Ucrânia corta as pernas à diplomacia, ao diálogo e à política, se bem que a guerra seja política por outros meios. Do lado invasor estamos na opção: ou escalada ou queda.

Primeiro, as realidades no terreno. A atual Federação Russa não pode combater em todas as frentes da Ucrânia, a não ser pela destruição, à distância, dos grandes centros civis e da infraestrutura de Kiev.