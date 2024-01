Com passes de magia, com promessas de alimento e divertimento, o povo também é corrompível pelo poder. Quando Decimus Junius Juvenalis, no fim do século I, satirizou esse comércio de votos e favores, não sabia que havia de influenciar a ficção científica, os filmes e as distopias do nosso tempo, e o debate político que vemos diariamente.