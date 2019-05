15 coisas que mudaram o mundo

É impossível escapar à lembrança da crise financeira global. Começou com a queda da Wall Street, em 2007, e prolongou-se a todo o Ocidente, pelo menos até 2014.Mostrou a falência de mecanismos de controlo da banca, a irresponsabilidade de investidores, proprietários e analistas, a renacionalização ambígua de vários mecanismos de intervenção, a revolta de antigos possuidores feitos proletários, ou de comunidades inteiras contra as autoridades.Estes 15 anos viram também a transfiguração do terrorismo catastrófico, dito "pós-moderno". É executado Bin Laden, debaixo do nariz dos militares paquistaneses, em 2011, e revela-se ao mundo o novo "Califa" sanguinolento, Abu Bakr Al Baghdadi, que quer ir "muito mais longe, com muito mais profundidade". Pulverizado na Síria e no Iraque, onde ocupou um território maior do que a Grã-Bretanha, o Daesh espalha estilhaços pelo mundo, e promete pior. E a reconstituída Al Qaeda compete com ele em África.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 9 de maio de 2019.