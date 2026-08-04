Sábado – Pense por si

Eduardo Dâmaso
Eduardo Dâmaso
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04 de agosto de 2026 às 23:00

Tentações

O problema não está em escrutinar a PJ, mas em transformá-la numa trincheira de combate político. Neves não percebeu que a sua ida para o Governo comportava esse risco

Desde Cavaco Silva até aos governos de Montenegro, passando por Guterres, Barroso, Sócrates, Passos Coelho e António Costa, houve muitos momentos em que a relação entre política e justiça foi crítica. Mudaram os protagonistas, mudaram os escândalos, mudaram as circunstâncias, mas a pergunta permaneceu: até onde vai a autonomia da PJ e do sistema judicial no seu todo quando a investigação chega perto do poder?

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