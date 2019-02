O assalto do século a todos nós

Mais crónicas de Eduardo Dâmaso

Ali Babá e os 40 ladrões na Caixa 31-01-2019 O Bloco Central dos Interesses fez o que bem quis da Caixa Geral de Depósitos e é essencial investigar esses crimes. Mas também é indispensável realizar a arqueologia das práticas, das decisões e da responsabilidade política nesse regabofe

Vara, o santo mártir do tráfico de influências 24-01-2019 O tráfico de influências é o crime mais tardio, no século XX, a entrar na legislação da criminalidade económica. Quando entrou, foi em condições de impossível produção de prova. Por isso, demorou quase 25 anos a prender um político

PSD: O fantasma da bancarrota eleitoral 10-01-2019 "O que tem destruido o PSD são os compromissos de centrão, opacos, pantanosos, em que os interesses de uns poucos são metidos à frente dos interesses colectivos."

A república do riso 10-01-2019 O Presidente da República telefona em direto para saudar a sua amiga apresentadora na SIC, um criminoso é levado ao programa concorrente daquele na TVI, o mesmo onde estivera o dito Presidente dias antes. O populismo está onde?

A justa luta dos professores 03-01-2019 "A remuneração do trabalho de qualquer um de nós, trabalhador do público ou do privado, é um valor constitucionalmente protegido e moralmente inalienável, ainda que com formas de proteção diferenciadas. Não pode estar à mercê dos caprichos de circunstância de um Governo."

O ano de sonho para António Costa 27-12-2018 No meio da trapalhada armada pelo PS com o estatuto do Ministério Público, espera-se que vença a já lendária lucidez de António Costa na separação do trigo e do joio. Em ano eleitoral, Costa bem sabe, é sempre melhor não dar tiros nos pés

A última cartada de Vara 20-12-2018 Armando Vara tenta evitar que aos cinco anos de prisão a que já está condenado se somem outros que possa apanhar no processo Marquês. Ou mesmo em outros casos que estão ainda em investigação, como o da Caixa Geral de Depósitos

O populismo que vive no parlamento 13-12-2018 O ambiente pastoso que se vive na política nacional mostra à evidência onde estão os riscos do populismo. Ele vive no parlamento, nos episódios dos votos falsos e das assinaturas por delegação, nas pequenas falcatruas dos nossos deputados

Deve o Estado apoiar os media? 06-12-2018 Discutir um regime de apoios à comunicação social tem muitos escolhos no caminho.

As muitas ausências na luta contra a corrupção 29-11-2018 Por cá, o tenebroso sistema que atropela as garantias individuais, como repete a lengalenga da advocacia que cobra 400 ou 500 euros à hora, demorou cinco anos a condenar e, provavelmente, a prender Armando Vara. Não brinquem connosco!

Crónica do País onde já não há virgens 15-11-2018 De Rui Rio a José Silvano, de Proença de Carvalho a Bruno de Carvalho, há um traço de união óbvio: a fuga às próprias responsabilidades. Uns e outros sabem que vivem num País onde não há virgens e limitam-se a gerir a sua posição no pântano colectivo

Os truques da EMEL 08-11-2018 Tem um dístico de residente da EMEL e aguarda tranquilamente que lhe enviem uma carta com os códigos de pagamento por multibanco da respectiva revalidação? Acautele-se porque a carta provavelmente não irá chegar e o prazo vai expirar sem que dê por isso. O que lhe vai bater à porta, fatal como o destino, é o reboque para lhe levar o carro. Se está sossegado porque acha que existe uma relação de boa-fé da empresa para consigo ou que esta se modernizou no serviço prestado aos cidadãos, desengane-se porque a EMEL continua a ser o velho depositário de arcaísmos administrativos.

A ilusão perigosa de Sérgio Moro 08-11-2018 Um juiz pode ser ministro da Justiça, mas dificilmente poderá aportar qualquer coisa relevante para a área da segurança que não seja um respeito acrescido pelos direitos humanos. Não deve ser isso que Bolsonaro quer de Sérgio Moro

O verdadeiro artista e o político manhoso 31-10-2018 Se António Costa é um artista, numa qualificação que pretende atirá-lo para fora da ética na política, com toda a legitimidade os socialistas podem dizer, como Almeida Santos, que Cavaco é mais um político manhoso do que um bom tecnocrata

Como recuperar os quase 60 milhões de estúpidos que votaram em Bolsonaro 29-10-2018 A esquerda e a social democracia brasileiras têm a especial obrigação de promover a passagem de página, não apenas entrincheirar-se no combate a Bolsonaro.