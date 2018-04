E o Novo Banco era o bom...

Os polícias da política

Ana Catarina Mendes recusa uma proposta do BE sobre o escrutínio dos rendimentos dos políticos com o argumento de que "impor polícias aos políticos não é um bom princípio". Com a devida vénia, a senhora deputada está errada. Os partidos e os políticos são essenciais em democracia mas não estão acima de ninguém. Os seus rendimentos – tal como os de um juiz, de um jornalista ou dos próprios polícias – devem ser escrutinados ao cêntimo e a prestação de contas deve ser a relação dominante dos eleitores e dos media com eles. Esta não é uma questão de polícias. É uma questão sagrada do republicanismo em que assenta o regime, a fundação do próprio PS, as leis e a Constituição da República. Sem a obrigação de declaração de rendimentos nunca saberíamos o que sabemos hoje de alguns dos nossos políticos e gestores. E como isso é cada vez mais importante para votar!





A forma de apresentar resultados de alguns dos bancos portugueses é, há muito, um exercício mais digno de uma comédia do que uma séria e rigorosa demonstração do deve -haver das contas. Antes da crise e depois da crise, a coisa foi sempre mais ou menos caricata, para não dizer trágica, que isso é o chamado óbvio ululante. Basta lembrar os velhos tempos dourados do BES – que vendia os amanhãs que cantam quando já tinha um buraco gigantesco em Luanda, no BESA –, ou as maquilhagens sucessivas da dupla Vara/Santos Ferreira na CGD e depois no BCP. Sem esquecer, claro, o truque mais recente do Montepio, com a mágica engenharia tributária que fez desaparecer os prejuízos num breve instante.Os contribuintes portugueses já estão calejados pela condição de accionistas sem cheta. Pagam sem tugir nem mugir. Para sofrer já basta a factura dos bancos intervencionados, que por esta altura já deve ter ultrapassado os 23 mil milhões de euros. Por isso pagam e vão empurrando a vida com a barriga. Vale a pena ter outra atitude quando nos dizem que, face ao estoiro do BES, alguma coisa escapa e, por isso, vão dividir os restos entre um banco bom e outro banco mau, mas ao fim de 13 trimestres continuamos a pagar uma factura pesadíssima pelo banco bom?! Olha se fosse um banco mau...Valeria a pena fazer outra coisa se fôssemos uma sociedade mais consequente no plano cívico. Num País a sério, face ao desastre que tem sido o sector bancário, há muito seria conhecida a lista dos maiores devedores; há muito que os gestores que deram dinheiro a crédito aos amigos e sem garantias não tocavam em mais um tostão de ninguém; há muito que estavam alguns presos e não a prosperarem em negócios por Angola e Moçambique. Como nada disso acontece é melhor ir pagando e rindo um bocadinho. Afinal, a nova parcela da factura que aí vem sempre é do banco bom. O que não seria se fosse do mau...