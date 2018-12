O ano de sonho para António Costa

António Costa vai entrar em 2019 com condições políticas invejáveis. Pode ser um ano de sonho. Termina a legislatura com uma popularidade imbatível, pode ganhar as eleições com maioria absoluta ou, no cenário menos bom, escolher o parceiro que quiser para uma nova geringonça.A economia permanece numa trajectória de recuperação e os portugueses, como se tem visto nesta quadra natalícia, andam tão felizes nas compras que não nutrem qualquer simpatia pelas profissões que protestam por via da greve ou, de outro modo, mostraram na semana passada uma indiferença esmagadora face ao artificial protesto dos ditos coletes amarelos, mero ruidozinho de grupúsculos de extrema-esquerda e de extrema-direita.Até as tragédias, com mais um desastre na esfera pública, com um helicóptero do INEM, não sobrevivem muito na sonâmbula consciência colectiva. Não beliscam, portanto, o Governo por aí além.

