O jeitinho é uma instituição nacional, mesmo em Bruxelas
Costa continua influencer de facto e Centeno quer continuar a ser independente num local mais acima, porque nada nestes preliminares afeta a sua evidentíssima independência
O métodos foi este: “António Costa fez ponte entre governo e Centeno”, no resumo do Expresso. A conclusão é o apoio do atual governo ao projeto de Mário Centeno para vir a ser vice-presidente do Banco Central Europeu. É a normalidade a que temos direito. António Costa, o ex-primeiro-ministro que achou normal transferir diretamente o seu ministro das Finanças para o (alegadamente) independente Banco de Portugal, acha, por maioria de razão, normalíssimo tentar agora promovê-lo, usando a sua influência europeia, para o também (menos alegadamente) independente BCE. Pelo meio, Centeno predispôs-se a saltar diretamente do BdP para primeiro-ministro, demonstrando assim de novo, em pleno desempenho no cargo, a sua cabal independência. Agora, entre um telefonema para aqui outro para ali, Costa continua influencer de facto e Centeno quer continuar a ser independente num local mais acima, porque nada nestes preliminares afeta a sua evidentíssima independência, honi soit. O governo para já acha bem. Pois se é um dos nossos, porque não haveria de achar? Tudo isto é muito nosso.
