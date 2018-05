Os festivais que fazemos sozinhos

Naquele terraço, ao meu lado, no meu ombro, estava um músico. Um que tinha estado lá e agora estava ali. Amigo das horas boas e más, só precisou de dizer o nome da canção com que foi e voltou. Em uníssono, fizemos o que havia para fazer. Depois rimos, rimos muito disto que é o passado, o presente e o futuro – e do lugar onde tantas vezes nos encontramos sem querer. É que aquele segundo lugar não tinha sido meu e, no entanto, agora era.

Foi numa madrugada de Verão e já lá vão pelo menos 13 anos. Estávamos num terraço da Graça, numa altura em que fazíamos concursos de fotografia para decidir quem tinha a melhor vista para a lua da sua janela. Nenhuma daquelas janelas era a minha e, no entanto, todas eram. Éramos quatro amigos à volta de um cinzeiro, encostados às paredes e aos ombros uns dos outros. A vida não era fácil mas parecia. A Graça era essa.A Eurovisão já não nos entusiasmava como antes e, no entanto, entusiasmava na mesma. Ainda não sabíamos quem era o Salvador e o que era ganhar, por isso, haveríamos de lembrar o Duo Katz de Israel, de 91 (ano de glória de Lusitana Paixão, apenas ofuscado pela ventoinha, os olhos verdes, os agudos e as skinny jeans da sueca Carola).Naquela noite, as minhas memórias do festival tinham grão - no tempo das VHS, as minhas férias grandes tinham mais playback que a letra do Carlos Paião e só Deus e o meu irmão sabem como eu ensaiava coreografias até gastar o chão da sala e paciência de todos. Naquela noite, contudo, o grão haveria de desaparecer e eu ficaria a saber que nisto do mundo às vezes estamos todos ligados no mesmo acorde.