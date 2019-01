O xerife dos táxis

Por isso, pensei, o primeiro milho (no caso, eu) devia ser para os pardais - e ele sonhava ser pavão. Durante a nossa vida em comum (os únicos 14 minutos difíceis que passei no Porto) ele não se decidiu - oscilou entre fazer-me sentir culpada a mim e em culpar a Uber que, garantiu, lhe roubou o trabalho todo (eu, no entanto, ali estava).



Deixei-o falar, até porque não tive outra hipótese. Quando saí do carro, vi o óbvio: como sempre na vida, tenho opções - e ser recebida no Porto por um xerife não será a minha preferida. Será uma pena (na higiene de uma app vai ser mais difícil sentir-me da família assim), mas é capaz de ser o mais justo para nós - os pressinhas - e para eles, os que não nos querem.

Eu tinha, como quase sempre temos na vida, duas opções: fazer quatro quilómetros a pé depois de três horas de comboio (talvez chegando atrasada logo no dia em que a CP tinha chegado a horas) ou entrar num táxi e seguir sobre rodas. Quando entrei no táxi, em vez de meter a primeira, ele arrancou com aquele truque que o Porto usa para aquecer os corações que ali cheguem gelados: "Então, menina, para onde?"Senti logo ali que íamos ser família - e tive a certeza disso quando ele resmungou. "Queria ir para todo o lado menos para aí", disse. Gelei. Ele repetiu - e eu culpo uma professora de Religião e Moral pelo que fiz a seguir, que foi pedir-lhe desculpas quase completamente sinceras. Ele resmungava como se fossemos família, como se eu o tivesse irritado para lá da conta. Até porque ambos sabíamos que o problema não eram os semáforos ou o trânsito selvático que seria preciso fintar - o problema do meu destino era estar ao virar da esquina.Só que quando lhe perguntei se não ia haver mais comboios (tentando sossegá-lo com a lei da oferta e da procura), ele disse: "Eu vi logo que a menina vinha do comboio. Sabe como é que vos chamamos? Os 'pressinhas'." Sem clemência, continuou: "Pressinhas, pastinhas… Saem do comboio com tanta pressa que vê-se logo que não vão fazer uma grande viagem de táxi. Se fossem não vinham tão apressados. Por isso…"