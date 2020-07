De zero a deserto do Saara, Lisboa estava uma filial do inferno. Com fome de sombra e sede de gelados, tínhamos parado numa esplanada para um assumidíssimo ko de açúcar artesanal. Da esplanada vi-a: de blusa branca para dispersar o calor e de cabelo apanhado para caprichar na aerodinâmica, ela atravessava a estrada num passo particularmente apressado.Reparei primeiro na desenvoltura dos gestos e só depois na condição em que eram feitos. Não acreditava no que via: debaixo dos calções de ganga, ela tinha uma perna dourada. Ao lado da outra, aquela perna deitava a língua de fora ao sol, brilhando como uma bola de espelhos numa festa disco, e piscava o olho ao mundo, como se lhe dissesse: "Tu aí, eu já cheguei, agora lida comigo."Eu não soube lidar porque percebi, de imediato, que aquela miúda era uma chapada de luva branca do Éder, um beijinho no ombro da Anitta e um recorde de pontos nos flippers da vida. Por andar na rua de calções, com uma prótese ao léu, ela fazia da vida dela uma vida normal e, sendo uma exceção, mostrava-me, de forma excecional, o que é ser livre.É que o mundo, vejamos, é um parque de diversões com ar condicionado e fichas para todas as montanhas-russas e casas assombradas, mas só para quem nem se dá conta da sorte e dos privilégios que tem. Nesse mundo, ela era o despacho em pessoa e eu, atrapalhada com o gelado que me derretia nas mãos, dei por mim a ter vontade de ser um emoji de corações nos olhos.Decidida a comer também um gelado, ela aproximou-se da fila que, entretanto, se tinha criado. E, sem dar conta de que era já uma personagem na minha cabeça, tornou-se protagonista quando, não satisfeita com a lentidão que a fila lhe impunha, olhou para o lado e percebeu que, ao lado daquela geladaria, havia outra, menos requintada mas igualmente capaz, e abandonou a espera decidida a mostrar a toda a gente que se queria comer um gelado também o queria comer já – e não quando o mundo decidisse que o podia comer. Se isto não é liberdade, o que será?