Apesar de ser Escorpião com ascendente em bom gosto e Lua em mau feitio, sempre derreti como mercúrio perante a perspetiva de fazer anos. Aos 7, entusiasmei-me tanto que criei um calendário do Advento muito pessoal e extremamente intransmissível (colado na porta do quarto, ele entrava em contagem decrescente no último dia de férias de verão e seguia, inabalável, até ao 10 de novembro para explodir em expectativas frustradas – porque a vida nunca é tão boa como uma criança a imagina, a menos que se esteja numa fast track na Disney).