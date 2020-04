A ressurreição

Eu lia notícias, percebia qualquer coisa de tendências, mas a verdade é que só media verdadeiramente o pulso ao mundo ouvindo taxistas. Naquele ano (que foi há dois), os taxistas com que me cruzava traziam a boa nova: a Páscoa ia começar a parecer-se mais com o Natal, pelo menos no que às redes sociais dizia respeito.Como é que eles mo diziam sem mo dizer (a alguns, parecia-me, Instagram soava a spray para matar baratas)? Chegando ao destino, não me deixavam partir sem me desejarem Boa Páscoa. Eu retribuía e ponderava: em quanto tempo vamos estar todos a esconder ovos pintados à mão nos quintais?Como nunca tive quintal, não cheguei a ter essa preocupação. E o ano passado vi sem espanto que a sociedade civil facebookiana cumpria a profecia taxista. Um ovo da Páscoa aqui, uma foto de família ali, muitos desejos de "Boa Páscoa para todos os meus amigos do Facebook" por todo o lado. Com o Instagram a chegar em força aos maiores de 60 de lá para cá, para este ano previa um domingo de Páscoa animado.O vírus trocou-nos as voltas – a mim, aos taxistas que deixaram de poder medir o pulso ao mundo nas últimas semanas e a todos. Se queremos fazer Deus rir só temos de lhe contar os nossos planos, não é assim? Assim, neste 2020, a Páscoa transformou-se em 2020 num "ou vai ou racha" pandémico. E isso doeu mais a uns que a outros. Para se distraírem do facto de não andarem a comprar amêndoas, os mais fervorosos andaram a fazer pão e bolos.Então, esta semana, quando me preparava para ir buscar um carregamento pascal a casa da minha mãe, percebi que não sabia das chaves do carro. E foi ver-me à procura delas como se buscasse os ovos num quintal imaginário. Durante quase 24 horas achei que não ia ter o que comer no domingo de Páscoa e que, depois, não ia ter o que comer durante uns meses por ter de fazer novas chaves.Quando finalmente deixei de as procurar, com esperança e ânimo mortos e enterrados, encontrei-as. E digo-vos, já na paz do Senhor: foi mesmo uma espécie de ressurreição.