A praia que nós fazíamos

Depois, aquele sábado foi o normal: chegámos à areia e virámos água e quando chegámos à água virámos gelo. Agora, quando chegámos a casa estávamos prontos para virar o disco e tocar o mesmo. E, sim, tinha sido só um dia de praia. Aliás, foi só mesmo um dia de praia. Só que: não parece que foi noutro século?

A campainha tocou como se fosse um chicote e, sem pedir licença, deu uma progressão de carreira ao meu sofá - perdão, trampolim. Encostados à porta estavam já um saco de praia e uma toalha (que também era uma cadeira e por vezes praticamente uma tenda). Estava decidido que rumaríamos a Tróia e estava decidido que alguém levaria os salgados (que, claro, seriam miniaturas: a nota mínima em matéria de requinte, o quadro de honra na escola da frugalidade; e se formos honestos a maior mentira - nunca alguém comeu só uma miniatura de empada de galinha). Esse alguém era eu.Parámos para comprar glúten, parámos para beber café forte, parámos para comprar jornais e revistas. Era sábado (ou era domingo?) e aquela viagem era como a canção do Caetano (que é só para dizer e diz) e se era só para ir, então nós íamos. Não havendo trânsito, seguimos em linha recta até à linha do mar. Ia jurar que pusemos a cabeça de fora para sentir o vento - mas quem mais jura mais mente e a mim até o cotovelo fora do carro me dá arrepios.Naquele sábado que pode ter sido um domingo, chegámos a um parque de estacionamento que tinha como único propósito dar-nos uma lição de vida, a saber: não compensa ser adulto. Ser adulto implica ser um de nós a levar o carro, logo, ser um de nós (ou todos) a procurar aquele lugar que não existe, implicando também a frustração de não encontrarmos o lugar que queremos - e nisto já estarmos a trocar contactos de psicoterapeutas, se a amizade for pura -, até começarmos a implicar uns com os outros - se amizade se tiver aburguesado -, o que implicará acabarmos a estacionar onde der (e o que dá é sempre longe).