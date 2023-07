No meio daquela graça dela, às vezes excecionalmente sagaz, por vezes maravilhosamente trôpega, ela não sabia, nem podia saber: naquele dia em que a cada 17 minutos ela falava seis vezes do medo que tinha da inteligência artificial, ela tinha implantado em mim, como se de um chip se tratasse, a abelhudice que me faria mergulhar de cabeça no ChatGPT e afogar-me, feliz, nele.