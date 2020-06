É verdade, os países do Sul não merecem consideração, não têm sentido de sacrifício e de rigor, faltam-lhes transparência na gestão dos seus recursos. É verdade, as empresas multinacionais muito lucrativas, fazem bem ao transferir a própria sede legal e/ou fiscal para países cuja administração zela pela ética. Seria um orgulho ter representantes políticos com uma cosmovisão civilizacional baseada no dumping fiscal.Deve ser embaraçoso, para Governos tão bem assentes nos seus valores exemplares, aliciar e aceitar capitais provenientes daquelas empresas cuja produtividade é radicada naquela depreciável Europa do Sul. Porquê pagar impostos para contribuir para a economia do país onde realmente se produzem e administram os bens que lhes geram riqueza se há outros países eticamente irrepreensíveis que favorecem a evasão fiscal e regras societárias mais confortáveis contra os riscos do mercado livre?Claro, nos países onde não se pagam impostos os orçamentos sofrem, paciência se depois estes países ficam com menos recursos para os serviços sociais, reformas mais dignas e tributações mais leves. É uma fatalidade ter sistemas sociais inadequados face aos desafios sociais, sanitários, ambientais. Aliás, os países que gastaram dinheiro público para conseguir hospitais com mais vagas de terapia intensiva e instrumentos de combate contra a emergência sanitária perseguiram valores perversos e imorais; mas os raspanetes dos governos responsáveis dos países com milhares de sedes legais e fiscais de holdings multibilionárias que contornam as leis fiscais dos países irresponsáveis na administração dos seus recursos, esses são louváveis.Se, junto a este modelo socioeconómico de justiça, se associar também alguma campanha comunicacional (como a frisada pela capa da revista holandesa Elsevier Weekblad) que intende consciencializar os povos com pedagogias cívicas esclarecedoras para que o Sul perceba a moral do mundo perfeito, então podemos esperar que o processo de integração sociocultural e político-institucional será bem alcançado. Não interessa que em países como Portugal ou a Grécia, refere o Eurostat, o tempo de trabalho semanal seja superior ao da média europeia, as horas oficialmente trabalhadas nos dois países devem ser, também, as menos remuneradas. E, se por acaso, estes salários aumentarem uns euros, ou os cidadãos destes países ganharem mais algum direito social, não há dúvida que estes povos deviam envergonhar-se pelo seu hedonismo.Ainda que resumido assim de forma sarcástica, este cenário discursivo sobre virtudes e vícios das nações, promovido por alguns atores da sociedade europeia, reproduz uma semântica baseada em triviais lugares comuns e na dissimulação de contradições patentes. É obviamente plausível contrastar tal retórica com argumentações de tipo económico. Sabemos que os países hostis à proposta de refinanciamento dos países mais afetados pela pandemia representam, todos juntos, apenas o 14% do PIB Europeu, assim como sabemos que esses mesmos países contribuem para o orçamento da União Europeia cinco vezes menos do que França, Alemanha, Espanha e Itália. Todavia, seria uma ocasião perdida reduzirmos a polémica à lógica fria dos números. Se o que interessa é uma Europa, finalmente, política, então as argumentações economicistas não deveriam representar o critério dominante da discussão. O desafio consistiria na formação de um ethos sociocultural baseado no reconhecimento comum da heterogénea realidade em que somos todos concretamente envolvidos.Dentro do continente europeu, como dentro de cada Estado membro, existe uma batalha fisiológica entre interesses divergentes. O que merece atenção é a maneira como estes interesses se caraterizam através da personificação de valores identitários e culturais que pouco têm a ver com os interesses em jogo, envenenando o terreno da discussão.O estudioso Edward Said explicou como longe de ser um plácido reino de gentileza apolínea, a cultura pode-se tornar um verdadeiro campo de batalha onde as diversas causas se colocam à luz do sol e se contrapõem umas às outras. As representações mediáticas sobre as diferenças culturais, por exemplo, espelham um campo de tensões e disputas, através das quais grupos sociais e ideologias políticas lutam para acrescentar o próprio capital simbólico e forçar capciosas visões de mundo. Dentro do cenário discursivo vale a pena subir a fasquia das questões debatidas, sem cair na armadilha da grosseria populista, que não deve deixar de ser criticada como tal.Retóricas discursivas polarizadas refletem a grave responsabilidade das Instituições Europeias terem verticalizado ao longo dos anos todos os processos decisórios, inviabilizando a emergência duma consciência Europeia dentro do Continente. É necessário voltar a reposicionar o eixo do debate político-cultural europeu dentro de uma esfera não contabilística. Parafraseando Hannah Arendt, são valiosas aquelas comunidades políticas que se preocupam acerca de qual passado entregar ao futuro. Quando na agenda entrará a discussão sobre como mutualizar os investimentos para o futuro e não a divida do passado será uma grande conquista, semântica e política. Tal conquista requererá a vinculação entre solidariedade financeira, harmonização dos sistemas de welfare e soberania política genuinamente partilhada. Assim, talvez, algumas revistas poderão ter capas menos infantis.