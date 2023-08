Desenvolver perspectiva e construir esperança como antídoto para os desafios do presente e do futuro

"Não, acho que os tempos eram outros (...) Vivíamos em tempos sem medo do futuro. Com uma grande expectativa em relação ao que poderia vir do futuro." Recentemente, num podcast, ouvi a Eurodeputada Marisa Matias dizê-lo, após explicar o seu dia-a-dia enquanto estudante universitária num momento em que, depois das aulas e durante cerca de dois anos, trabalhou entre as 22h e as 02h. "E tu pensavas quando estavas nesses trabalhos, nessas limpezas e a trabalhar à noite, que estavas numa espécie de ciclo fechado, que seria difícil sair dele? Ou seja, que estavas quase que fadada a uma vida que não sairia daquilo?", havia perguntado o jornalista. "Sem medo do futuro. Com uma grande expectativa". E perspectiva.