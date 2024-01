A desconfiança, a negatividade, a ética e os próximos 54 dias

Este ano que agora começou será particularmente importante para a Democracia no Mundo. Esta minha afirmação resulta, não apenas dos complexos desafios que enfrentamos globalmente, como a crise climática, migratória e da desigualdade ou dos conflitos armados e tensões geopolíticas em diversas regiões. Resulta, também, da sua conjugação com um 2024 com um número de eleições impressivo, com a ascensão de partidos/personalidades populistas e radicais com condições de ganharem ou influenciarem decisivamente eleições, particularmente à direita do espectro político, e, destas, com a crescente polarização da sociedade e utilização do ressentimento, do medo e do ódio, também via redes sociais, como veículos de apelo ao voto e mobilização para acções, nomeadamente de protesto ou confronto, por vezes violentas.