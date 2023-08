Foi noticiado na comunicação social, no âmbito das novidades relacionadas com o processo denominado por caso EDP, que um dos arguidos "vai processar o procurador do Ministério Público titular do inquérito do caso EDP, Carlos Casimiro, e o juiz Carlos Alexandre, na sequência do novo arresto da pensão…. em causa está o arresto da pensão de reforma de 26 mil euros do ex-governante" (19 de agosto de 2023 – Agência Lusa).