Conflitos conjugais mediáticos e o (des)interesse pelos filhos menores

As notícias de casais famosos que se atacam publicamente, revelando ao mais pequeno detalhe aquilo que os envolve a eles e aos filhos, transformou-se em algo "normal" na nossa sociedade mediatizada.

As disputas mediáticas que ocorrem com casais célebres (atores, músicos, personalidades do nosso jet-set etc…) envolvidos em processos de separação/divórcio têm sido, pelos mais variados motivos, cada vez mais frequentes, quer a nível nacional quer internacional.