A ineficácia comunicacional da Justiça

Vivemos num mundo com risco elevado de distorção digital da informação. Algumas empresas trabalham nesta área com o objetivo de criar uma imagem especifica sobre determinada organização.

A comunicação com os cidadãos é um imperativo democrático e de cidadania.



"É comummente aceite que o Judiciário comunica de forma deficiente com a sociedade, situação potenciada pela enorme diferença dos ritmos comunicacionais (independentemente da sua qualidade) entre o Judiciário e os meios de Comunicação Social" (REIS, Luísa Paula Castelo dos Reis - "A Relevância da Comunicação Estratégica Institucional para a Necessária e Urgente Compreensão da Justiça").





Vivemos numa sociedade de informação digital, as tecnologias de informação e a internet transformaram o modo como se trabalha (nas empresas e na administração pública), como se ensina e aprende nas Escolas/Universidades (com aulas através de plataformas de videoconferência), como se produz na ciência (trabalhos científicos são elaborados com software que permite a colaboração à distancia), como se compra e vende (através dos sites e aplicações como a "Amazon"), como são prestados serviços em áreas como a saúde (a telemedicina que permite consultas médicas à distância) e como as famílias, amigos e colegas comunicam e reúnem (através de plataformas de comunicação vídeo como o "Zoom").