As reações iradas, dos mulás do Hizbollah e do Irão, a mais um golpe militar israelita, são sempre coroadas com promessas de retaliação e vingança.

Desde o assassinato seletivo do número dois do Hamas, Saleh al-Arouri, rigorosamente, no âmago do bastião do Hizbollah, o bairro Dahieh situado a sul de Beirute, capital do Libano, que assistimos a uma histeria mediática sobre a escalada e alastramento do conflito Israel-Hamas a outros países do Médio Oriente.