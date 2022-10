A fogueira das adolescentes

Há mais de um mês que as chamas lavram no Irão, queimam-se hijabs e bandeiras da República Islâmica em autos-da-fé profanos nas ruas do país. Nos últimos dias foi a vez da infame prisão de Evin irromper em labaredas. A Bastilha da teocracia islâmica conhecida por aprisionar dissidentes políticos, ativistas dos direitos humanos, realizadores de cinema e jornalistas, que ousam criticar o fundamentalismo rançoso do regime.