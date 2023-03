Há 35 minutos

Um país que é para (algumas) pessoas

Bancos, gasolineiras e outras grandes corporações seguem impunes, offshores continuam off radar e ninguém sabe muito bem onde isto vai parar. Desculpam-se com o contexto internacional - que é sério e tem influência - mas não chega para explicar um país que leva as negociações com os trabalhadores ao limite do inaceitável.