Pela primeira vez, estou assustada. Já não chega pensar que o mundo pode acabar ou, como diz um grande amigo, ‘isto só se resolve quando o sol engolir a terra’ como, a cada vez que abrimos a boca, ou partilhamos um pensamento, a auto-censura ultrapassa o bom senso, limitando-nos a acção. Vocês sabem que é verdade.Gosto de brincar com as palavras. De brincar comigo e as outras pessoas. Contudo, acontece cada vez mais confundirem a capacidade de rirmos de nós próprios com arrogância e, muitas vezes, a ironia perde-se nas entrelinhas porque é aí, entre as linhas, o lugar da ironia. Numa altura em que tudo é levado ao extremo da letra, usar as entrelinhas é um jogo perigoso, especialmente para quem apenas vê o espaço em branco que fica entre cada uma dessas linhas. No jogo da ironia, o politicamente correcto confunde-se com tudo, menos aquilo que, a ironia, realmente é: a capacidade para ver além do óbvio.Portugal é tanto um país tradicional e conservador, como inovador e arrojado. Esta dualidade define a nossa essência, perturbando-a: tanto somos os primeiros a avançar além-mar, como a obrigar aqueles com quem nos cruzamos a tornarem-se iguais a nós. Abraçamos causas que o mundo condena para, a seguir, na ruas, apedrejamos a diferença. É quem somos, mesmo que não sejamos todos assim. Talvez por isso, entre gerações, não existam assim tantas diferenças quanto as que querem afirmar. Há jovens mais velhos do que os avós que invadiram o Facebook. O generation gap virou-se do avesso, invadiu a Internet, misturou idades, ideologias e modos de vida, num caos que nunca se imaginou para a Torre de Babel, o mito que explica a razão pela qual nunca nos conseguiremos (verdadeiramente) entender.Há dias publiquei uma historieta, que é, na verdade, assim que os stories no Instagram se deveriam chamar, para apoiar o projecto comercial de uma amiga, enaltecendo a sua capacidade de inovar e de empreender. Tudo mal porque afinal ela, a minha amiga, pode deixar o emprego e a profissão para ser o que quiser e quem sou eu para a criticar. Uhm?!… Depois, gozando com a minha ínfima dimensão, falei sobre o meu podcast, no qual essa amiga já participou e que, espero, volte a participar. Novamente, coitadinha da minha amiga que está a ser alvo de má língua porque, afinal: ironia. Como assim?…Se esta não é a maior das ironias, não sei o que será e sei que, com este pequeno - muito pequeno - exemplo, consigo imaginar o emaranhado de palavras, ideias e trocadilhos que por vezes respeitam a questões maiores.Quando somos vítimas da nossa ironia emergem duas reacções: medo e/ou censura porque a partilha supõe sempre a validação social e, esta, depende de nos sentirmos aceites donde, auto-censura, evitando dizer o que pode transformar-se numa enorme confusão. Imaginem agora o que acontece a um nível macro - das grandes questões políticas e sociais - e da exposição que podemos ter nos media sociais. No tempo do nazismo, uma cientista política alemã, Noelle-Neuman, falava da espiral do silêncio para explicar algo tão simples como a tendência para silenciarmos a nossa opinião, quando esta diverge da opinião da maioria, por medo da crítica.Hoje, mais do que nunca, condenamos o que não entendemos, criticamos o que nos causa incómodo, comentamos o que dispensa comentário. Aplica-se a tudo na vida: da historieta inocente às grandes causas, porque somos uns modernaços muito bota de elástico quando nos pedem para fazer algo tão simples quanto aceitar a diferença. Se é certo que dificilmente agradamos a todos, também é certo que anda por aí uma urgência de atenção politicamente (in)correcta que impregna tudo com uma enorme falta de aceitação. Esse que é, afinal, o princípio de tudo.Estou a falar do episódio nacional #casadocais (que ainda não estreou no RTP Play e que está a gerar controvérsia nos media sociais) mas também do #portadosfundoslixo no Brasil e de todos os que revelam um assustador crescimento de opiniões extremistas, da (re?)emergência de uma ideologia de direita, que corta a pente fino tudo o que se posicione no limite dessa linha imaginária que separa o bem do mal o qual, invariavelmente, de reveste de vermelho. Comunas? Gentalha apologista da tolerância, da diferença, diversidade, comunhão e partilha, pacifismo e complacência, acesso e cooperação, respeito pelo próximo e liberdade, só para mencionar alguns princípios que são o fundamento da sociedade democrática. Curioso? Democracia sim, mas não tanto…Atravessamos tempos paradoxais, nos quais uma opinião conflitante com a da maioria pode ser uma forma de nos fazermos notar. A performance pública tomou conta dos media sociais. Somos todos conhecedores de tudo, com opinião formada sobre a maior parte dos assuntos, sem medo do conflito. Multipicam-se as discussões online entre estranhos e anónimos que atentam contra as regras básicas do civismo, fomentando violência verbal e ataques pessoais, num contexto que deixa as emoções ao rubro para polarizar ideias e opiniões, especialmente em relação a questões políticas e morais como se não tivéssemos todos - t o d o s - direito à nossa opinião, como se tivéssemos todos de nos pautar pelas mesmas regras e ideias, como se a liberdade, criatividade e liberdade de expressão fossem valores que não recuperámos no pós-Guerra e que não defendemos numa sociedade democrática a qual, voilá, é a nossa.