Sábado – Pense por si

Margarida Reis
Margarida Reis Secretária-geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses
01 de agosto de 2025 às 15:46

Distribuição Eletrónica: uma correção tardia e incompleta

Os mecanismos de controlo devem existir e ser eficazes — mas também proporcionais, tecnicamente sólidos e não baseados em medidas que, mesmo sem intenção, possam alimentar suspeitas injustas ou sobrecarregar desnecessariamente os tribunais.

Em Portugal, a distribuição de processos pelos tribunais é feita por via eletrónica, com recurso a um algoritmo. Trata-se de um sistema informático que aplica regras automáticas para assegurar que os processos sejam atribuídos aos juízes de forma aleatória e equilibrada. 

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Margarida Reis justiça opinião
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Distribuição Eletrónica: uma correção tardia e incompleta