Sábado – Pense por si

João Carlos Barradas
02 de agosto de 2025 às 10:00

Pré-aviso das desgraças

A desordem que a fome agrava é a antecâmara de outras guerras pelo poder na Palestina e a imposição do projecto xenófobo da Grande Israel.

Uma mão-cheia de estados, entre eles Portugal, reconhecerá muito provavelmente o Estado da Palestina na Assembleia Geral da ONU, em Setembro próximo.  

