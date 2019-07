Os pequenos passos e os grandes saltos

Num dos dias mais extraordinários da História, um dos homens mais extraordinários da História, ao fazer uma das coisas mais extraordinárias da História, disse uma das frases mais extraordinárias da História: «É um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a Humanidade».

Poucas pessoas ao longo dos séculos tiveram a certeza de que uma sua frase, num preciso momento, entraria diretamente para a mitologia coletiva do planeta.

É, portanto, fácil imaginar o quanto Neil Armstrong terá refletido no conteúdo e no quão ponderadamente terá medido as suas palavras, apesar do seu espírito famosamente mais pragmático que diletante. Não lhe faltou tempo para pensar. Mesmo que só tivesse alinhavado o seu discurso já a bordo da Columbia — o nome do módulo de comando da operação Apollo 11 — teve quase cinco dias no meio das estrelas, desde a partida da Terra até à chegada à Lua. E aos cinco dias podemos somar os treze minutos que levou o módulo lunar Eagle a descer desde a Columbia até à superfície da Lua. Mas demos de barato que teria, nessa altura, coisas mais importantes em que pensar.

Porém, Armstrong — um herói pessoal, confesso — sempre afirmou que não a levava preparada, que foi a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Talvez sim, talvez não.

A verdade é que, no momento em que pôs o primeiro pé na Lua, no dia 20 de Julho de 1969, às 21:17 (hora de Lisboa), quis que, na mais extraordinária das viagens ou, pelo menos, na mais longínqua, com o seu pé pusesse também o pé toda a Humanidade.

Não falou na América. Não disse: «um salto enorme para a América». Podia tê-lo dito. Não seria despropositado, nem absurdo. Aquela viagem era, de facto, uma façanha americana. Era o resultado do esforço e do génio de, diretamente, quase meio milhão de americanos envolvidos na missão Apollo. E era, indiretamente, paga pelos outros milhões de americanos. Além do mais, era uma promessa pessoal do presidente Kennedy em 1961, «até ao final desta década, levar um homem à Lua e trazê-lo são e salvo de volta». No contexto político da época, até faria sentido: os Estados Unidos estavam num despique aberto com os Soviéticos pela conquista do Espaço. E a perder a cada passo. Os russos foram os primeiros em quase tudo até ali: lançaram o primeiro satélite (1957), puseram o primeiro animal a orbitar a Terra, a Laika e o seu triste final (1957), lançaram a primeira nave a sair do campo gravitacional da Terra (1959), a primeira sonda a tocar a Lua (1959), conseguiram as primeiras imagens do «outro lado» da Lua (1959), lançaram no Espaço os primeiros animais a regressar vivos (1960), a primeira pessoa a orbitar a Terra, Yuri Gagarin (1961), a primeira pessoa a passar 24 horas no espaço, e a dormir em órbita, Gherman Titov (1961), a primeira mulher no Espaço, Valentina Tereshkova, (1963), e os primeiros seres vivos a orbitar a Lua, duas tartarugas (1968).

Do lado de cá da Cortina de Ferro, logo a abrir o programa Apollo, em 1967, os três astronautas que haveriam de ter sido os primeiros americanos no espaço (Gus Grissom, Ed White e Roger B. Chaffee) morreram carbonizados na rampa de lançamento, ainda antes da partida. Não teria tirado o brilho nem ao feito nem à frase de Armstrong ter referido o seu país.

Também não falou em Deus, como o seu companheiro Buzz Aldrin, que rezou e que foi o primeiro homem a comungar na Lua.

Naturalmente, nunca conheci nem nunca falei com Neil Armstrong, e nunca lhe perguntei porque escolheu aquelas palavras. Aliás, a ligação mais próxima que tive com um Armstrong foi também já ter andado drogado de bicicleta, como o Lance.

Mas gosto de pensar que a uma pessoa que tinha acabado de ver a Terra de fora, assim Inteirinha, assim redondinha, assim azulinha, nunca lhe passaria pela cabeça, nesse primeiro pé, nessa primeira frase, falar de coisas tão pequeninas como «o meu país», «a minha cidade», «o meu bairro», «a minha rua», «a minha casa».

Mesmo que, para quem acredita, como era o caso, a tenha visto pelos olhos de Deus, deve ter sido demasiado avassalador a consciência de que a Terra é, de facto, uma e una, com todos nós lá dentro, e que tudo o mais são detalhes.

Armstrong era americano? Era. A missão era americana? Era. Era um salto gigante para a América? Era. E lá está a sua bandeira a lembrá-lo.

Mas agradeço, pela parte que me toca, que ele tenha querido que estivéssemos todos no seu pé esquerdo. Eu, vocês, os americanos, os russos, os zulus, os ingleses e essas identidades todas que fomos criando a partir da identidade original.

No dia 20 de Julho, terão passado cinquenta anos desde que Neil Armstrong, Buzz Aldrin — com Michael Collins no módulo de comando — pisaram a Lua. Um sonho que, arrisco dizer, nos acompanha desde as planícies de África de onde viemos todos.

Dos três, Armstrong é o único que já não assistirá a estas comemorações.

Era uma bonita homenagem que, pelo menos nesse dia, e sem precisar de ver do Espaço, pensássemos que somos todos do mesmo lugar, vagamente separados, aqui e ali, por bocados de água.

Seria um pequeno passo para cada um de nós, um salto gigante para a Humanidade.