Marcha do Orgulho Heterossexual

Portugal é um país maravilhoso! Tem praias esplêndidas. Gastronomia de primeira água. Vinho bom, queijo razoável, enchidos irrepreensíveis. Belas histórias de amor: Pedro e Inês põe Romeu e Julieta num chinelo. Ou numa soca minhota. As cidades são encantadoras e as serras de cortar a respiração. Até tem ilhas paradisíacas. E por estas coisas é conhecido em todo o mundo. E as suas gentes não são menos estimadas nem menos apreciadas. Assim de cabeça: a pintora viva mais famosa do mundo é portuguesa. Como o é o jogador da bola mais admirado. E o neurocientista. A primeira mulher de sempre a ganhar uma maratona é portuguesa. E o campeão europeu de triplo-salto.

Já deu ao mundo o chá, o Fado e o papa-mobile. E até Secretários-gerais das Nações Unidas e Altos Comissários das Mesmas para os Refugiados que, por acaso, era a mesma pessoa.

Apesar de uma história expansionista menos brilhante a uma luz humanista e moderna, não lhes ficou guardado ódio nas quatro partidas do Mundo.

Não é uma história livre de gaffes, é certo. Cabral, por exemplo, descobriu o Brasil sem querer, julgando que era a Índia. E, o único Papa português, Pedro Hispano, enganou-se na numeração — a única vez que tal aconteceu na História da Santa Madre Igreja — e saltou de João XIX para João XXI. Acontece aos melhores.

Assim a voo de pássaro, poder-se-á dizer que é uma boa terra com boa gente.

Algo exageradamente talvez, espicaçou Camões D. Sebastião na obra prima das letras portuguesas: «E julgareis qual é mais excelente, se ser do mundo Rei, se de tal gente».

Não sei o que terá pensado disso o jovem rei. Mas, em balanço geral, ser rei de tal gente creio que não envergonha ninguém. Um dia, quando El-Rei voltar, havemos de lhe perguntar.

Mas, enquanto ele vem não vem, e por falar em envergonhar, temos de admitir que há, no meio da «tal gente» quem, mais por ignorância que por maldade, nos faça morrer um bocadinho de vergonha alheia.

Eu explico: de vez em quando há uma ou duas almas lusas mais iluminadas que resolvem importar o pior do que se faz lá fora, acertando mais ao lado que Álvares Cabral ou o Papa João XXI.

Como é o caso de quem se lembrou de organizar uma Marcha do Orgulho Heterossexual amplamente anunciada nas redes sociais. Brincadeira ou não, a julgar pelos comentários, a ideia não pareceu disparatada a muita gente. «Qualquer dia não se pode ser heterossexual». «Querem tornar toda a gente homossexual». «Sinto-me discriminado por ser heterossexual». «Agora é moda ser homossexual». «Já não há discriminação, deixem-se de fitas», lê-se por aí em 2019.

Torna-se, portanto, preciso explicar, cabalmente, o que é um privilégio, palavra que causa bastante comichão àqueles que são acusados de privilegiados. Causa comichão como uma pulga, e pela mesma razão. Porque o privilégio, como as pulgas, não se vê. É da natureza do privilégio que não se dê por ele. Porque aquilo que constitui um privilégio aos olhos dos que não o têm é apenas a vida de todos os dias dos que o têm. Complicado? Em termos mais práticos: é natural que casar, ter uma vida social com a pessoa que escolhemos, ou simplesmente a nossa orientação sexual não ser crime em nenhuma parte do mundo, não seja visto como um privilégio. É, para a maior parte das pessoas, a vida de todos os dias. Mas a maior parte das pessoas não são todas as pessoas. Há muita gente para quem estas coisas são um privilégio de outras. Em Portugal, os homossexuais podem casar (uns com os outros) e ninguém é preso por isso. Mas fazer outras coisas da vida de todos os dias — às vezes simplesmente existir — continua a ser, em 2019, para muita gente, em meios grandes e pequenos, um ato de coragem. Oiçam essas pessoas, escutem as suas queixas e as suas lutas.

Todos os dias, pelo mundo fora, morrem milhares de pessoas por motivos horríveis: na guerra, em ataques vários, ou simplesmente pelo azar de estar no lugar errado à hora errada. São crimes horrendos. Mas nenhuma delas, nenhuma, repito, nenhuma, exclusivamente por ser heterossexual. Nunca. Alguma vez. Em lugar algum. Por outro lado, mesmo sem o auxílio de polegares oponíveis, é possível encontrar no Google os números oficias (em variadíssimas fontes): são muitos milhares de pessoas que morrem todos os anos, ou melhor, são muitos milhares de pessoas que são assassinadas todos os anos por causa da sua orientação sexual ou identidade de género. Se o leitor achava graça à ideia de uma Marcha do Orgulho Heterossexual e não morreu de vergonha até esta parte, pode continuar a ler:

A palavra «Orgulho» na Marcha do Orgulho Gay, celebra a Rebelião de Stonewall, e o orgulho que todos — heterossexuais e homossexuais — devemos ter nessas pessoas que tiveram a coragem de dizer «chega!». Estudem, informem-se. E pensem depois o quão ofensivo pode ser contrapor-lhe um Orgulho Heterossexual. Creio que até uma suricata perceberia. Não desfazendo.

O que define um bom privilegiado e uma boa pessoa é a capacidade de perceber o seu próprio privilégio e o desejo — falando-se de direitos tão essenciais — de que ele seja estendido a toda a gente. Até porque a extensão desse privilégio não o retira a ninguém. Apenas, como a própria palavra indica, o estende.

Estendamos, pois, a todos o privilégio de ter dois dedos de testa para perceber que não existe maior orgulho do que fazer um bocadinho que seja para tornar o mundo melhor e mais justo.

Para que D. Sebastião, o Desejado, onde quer que esteja, possa continuar a responder a Camões: «De tal gente! Completamente!»