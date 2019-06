Senhora ministra da justiça Francisca Van Dunem,





Segundo os juízes Maria Dolores da Silva e Sousa e Manuel Soares, tudo porque houve "sedução mútua". Em 2011, o mesmo tribunal absolveu um psiquiatra num caso de violação de uma paciente grávida de 34 semanas. Para os juízes, a vítima podia ter resistido, "a não ser que se admitisse que o mero ato de agarrar a cabeça provoca inevitável e automaticamente a abertura da boca", lê-se no acórdão respetivo."



E mais: Antes do alerta de Estrasburgo, já tinha havido um aviso internacional sobre as incongruências da justiça portuguesa. Ainda que a observação tenha sido genérica, a relatora da ONU, Gabriela Knaul, que visitou Portugal em 2015 para avaliar o sistema judicial português, detetou as habituais queixas de morosidade e dificuldades de acesso para quem tem menos recursos. Gabriela Knaul assinalou ainda que é fundamental uma formação adequada e sensibilizou para um melhor desempenho dos atores judiciais no tratamento das vítimas de todos os crimes. "Isto é especialmente verdade enquanto meio para evitar a replicação de preconceitos nas decisões judiciais ou a adoção de medidas contraditórias, nomeadamente no que diz respeito à prisão, o que poderá facilitar o acesso de agressores conhecidos às suas vítimas".



Cronologicamente o antes e o depois:



1989 -O Supremo Tribunal considerou que duas turistas sequestras à saída de Almancil e que viriam a ser violadas por dois homens tinham sido culpadas, em parte, pelo sucedido, por terem sido ingénuas e provocadoras. "Se é certo que se tratam de dois crimes repugnantes, as duas ofendidas muito contribuíram para a sua realização", lê-se no acórdão. "Raparigas novas, mas mulheres feitas, não hesitaram em vir para a estrada pedir boleia a quem passava, em plena coutada do chamado macho ibérico. É impossível que não tenham previsto o risco que corriam; pois aqui, tal como no seu país natal, a atração pelo sexo oposto é um dado indesmentível e, por vezes, não é fácil dominá-la".



2017-O juiz desembargador Neto de Moura absolveu um arguido em junho de 2016, num caso de violência doméstica de um homem de Felgueiras. Em outro acórdão, o juiz já tinha criticado a vítima por ter cometido o adultério e escreveu "uma mulher que comete adultério é uma pessoa falsa, hipócrita, desonesta, desleal, fútil, imoral. Enfim, carece de probidade moral".



De acordo com última decisão judicial e mesmo após ter sido provado o caso de violência, o juiz relatou que "não surpreende que [a ofendida] recorra ao embuste, à farsa, à mentira para esconder a sua deslealdade e isso pode passar pela imputação ao marido ou ao companheiro de maus tratos". Depois temos as declarações da senhora ministra, "Não é um caso que faz o sistema". Tem toda a razão, não é um caso, são os inúmeros casos iguais a este que o fazem e é a senhora que gere a casa da "justiça" portuguesa!

Vou-lhe deixar alguns acórdãos que mostram que estamos de facto cheios de justiça e também uma avaliação feita por uma relatora da ONU acerca da justiça portuguesa: "No ano passado, um outro acórdão da Relação do Porto que veio a público determinou manter a pena suspensa para os dois funcionários de uma discoteca que abusaram sexualmente de uma jovem de 26 anos que estava inconsciente, num episódio que remonta a novembro de 2016.