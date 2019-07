Passadiço na praia de Miramar (Gaia), com vista para a capela do Senhor da Pedra: além dos percursos, apresentamos-lhe mais de 40 sugestões de espaços para petiscar

O jornalista Pedro Henrique Miranda foi beber um gin com Toy, no Gin Lovers, na estreia da rubrica Conversas de Verão. Não foi fácil para o músico arranjar tempo para a SÁBADO. Afinal, nos próximos 30 dias, só num deles não vai dar concerto

Capa n.º 793

Na preparação do artigo de capa desta semana (em parceria com Clara Silva), a jornalista Filipa Teixeira foi andar de bicicleta entre Leça e Vila do Conde. A certa altura, ao tentar arrancar numa subida com a mudança errada, quase caiu, mas foi ajudada por dois franceses que estavam a fazer o Caminho de Santiago.Voltaram a encontrar-se uns quilómetros mais à frente e entabularam conversa. Filipa percebeu, então, que em muitas marginais do Norte, como é o caso de Vila do Conde, de Viana do Castelo ou da Ecovia do Atlântico (Moledo-Vila Praia de Âncora), é comum encontrar peregrinos de Santiago. "Às vezes dão-se ali conversas engraçadas, porque as pessoas não falam a mesma língua, mas lá se entendem com gestos ou expressões."Sempre que tentava contactar o neurobiologista Jack Lewis, a jornalista Juliana Nogueira Santos recebia uma mensagem a indicar que ele estava "fora do escritório", mais precisamente no Norte de Espanha, a surfar. Depois de muitos telefonemas entre assessoras, lá conseguiu fazer a entrevista. No fim, e após 80 minutos de conversa, Juliana perguntou-lhe: "Porque é que não veio para Portugal surfar?" "Já fui, adoro as ondas de Vila do Bispo", respondeu.O jornalista Alexandre R. Malhado foi investigar as estratégias agressivas que o PCP tem usado nas autarquias onde perdeu para o PS, e que vão da linguagem rude à criação de perfis falsos para disseminar mentiras sobre o Executivo camarário (páginas 48 a 51). Para isso, falou com presidentes de câmara e deputados municipais de diversos partidos. Mas era essencial ver com os próprios olhos esta estratégia. Então, foi até ao Sporting Clube Lavradiense, no Lavradio, onde decorreu a Assembleia Municipal do Barreiro. Como a sessão terminou perto da 1h da manhã, o jornalista, que não tem carta de condução, estava em risco de perder o último barco de volta para Lisboa. Valeram-lhe os deputados municipais, que lhe deram boleia até ao cais de embarque...Leonardo Jardim não gosta de dar entrevistas. "Fora das conferências de imprensa e tal, poucos o conhecem realmente bem", conta Rui Miguel Tovar, que o contactou via WhatsApp. A resposta surgiu à segunda tentativa e o encontro foi marcado para Braga. Era a sua última semana de férias antes do arranque da pré-época pelo Mónaco. Sempre tranquilo, durante 60 minutos a conversa fluiu com interesse. O treinador até puxou do telemóvel para mostrar um vídeo da coreografia dos adeptos antes de um PAOK-Olympiacos para justificar a loucura especial no futebol grego.